Η συνέντευξη Τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) επικεντρώθηκε στην ενότητα του δικηγορικού σώματος απέναντι στις υποκλοπές. Οι δικηγόροι εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις παραβιάσεις των ατομικών δικαιωμάτων.

Κύριες δηλώσεις:

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, πρόεδρος του ΔΣΑ, δήλωσε: «Η παρουσία του Προεδρείου του Δ.Σ.Α. καταδεικνύει σήμερα την ενότητα του Σώματος».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Όλα τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν την άποψη ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης».

Η συνέντευξη Τύπου ζητά πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών.

Οι επόμενες κινήσεις από τον ΔΣΑ θα περιλαμβάνουν πιθανές νομικές ενέργειες και συνεργασία με άλλους θεσμούς για την αντιμετώπιση των υποκλοπών.