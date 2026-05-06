Κοινωνικός Τουρισμός: Ο ΟΠΕΚΑ ξεκινά νωρίτερα τις αιτήσεις

Ο ΟΠΕΚΑ ξεκινά νωρίτερα τις αιτήσεις για συμμετοχή σε διακοπές με ειδική μέριμνα, προσφέροντας περισσότερες διανυκτερεύσεις σε πληγείσες περιοχές. Η υποβολή αιτήσεων για τα Προγράμματα Διακοπών, Κοινωνικού Τουρισμού και Πολιτισμού της Αγροτικής Εστίας ξεκίνησε στις 5 Μαΐου 2026.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 25 Μαΐου 2026. Στο πρόγραμμα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού συμμετέχουν 27.415 δικαιούχοι. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέχρι 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Σημαντικά στοιχεία:

155.515 δικαιούχοι ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

27.415 δικαιούχοι Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού

1.200 παιδιά στο Παιδικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα

5.000 δικαιούχοι δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου

Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ συμμετείχε στη δράση «BAKE FOR GOOD» κατά τις ημέρες του Πάσχα. Τα παραδοσιακά πασχαλινά αρτοσκευάσματα προσφέρθηκαν στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» και στους ξενώνες φιλοξενίας καρκινοπαθών.

Ο Επαμεινώνδας Ατσαβές δήλωσε: “Ο ΟΠΕΚΑ με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας συνεχίζει και επεκτείνει την λειτουργία του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ).” Το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» ιδρύθηκε το 1983 και η «Πνοή Αγάπης» διαθέτει δύο ξενώνες φιλοξενίας για ανθρώπους με καρκίνο.

Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ τονίζει ότι με σταθερή προσήλωση στην κοινωνική υπευθυνότητα, συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.