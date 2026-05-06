Ιράκ: Τεράστιες εκπτώσεις στο πετρέλαιο σε επικίνδυνη γεωπολιτική συγκυρία

Το Ιράκ προσφέρει τεράστιες εκπτώσεις στο πετρέλαιο σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη γεωπολιτική συγκυρία. Οι εκπτώσεις φτάνουν έως 33,40 δολάρια ανά βαρέλι για το Basrah Medium και 30 δολάρια για το Basrah Heavy. Οι επιθέσεις κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων έχουν αυξηθεί δραματικά.

Από την αρχή του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, τα Στενά του Ορμούζ έχουν καταστεί σχεδόν απροσπέλαστα. Πάνω από 600 επιθέσεις κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Ιράκ καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της ενεργού φάσης του πολέμου με το Ιράν. Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας για επιθέσεις κατά Αμερικανών πολιτών.

Κύρια στοιχεία:

Η έκπτωση για το Basrah Medium φτάνει τα 33,40 δολάρια ανά βαρέλι.

Η έκπτωση για το Basrah Heavy είναι 30 δολάρια κάτω από τις επίσημες τιμές.

Οι φορτώσεις από το Μπασρά μειώθηκαν δραστικά τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο.

Μόνο δύο πλοία φορτώθηκαν στο νότιο λιμάνι της Βασόρας τον Απρίλιο, έναντι 12 τον Μάρτιο.

Το Ιράκ εξακολουθεί να εξάγει πετρέλαιο μέσω αγωγού προς την Τουρκία, αλλά σε πολύ περιορισμένες ποσότητες. Η ένταση των επιθέσεων από φιλοϊρανικές οργανώσεις έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν: «Θέλουμε πράξεις, όχι λόγια».

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον.