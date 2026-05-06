Χάποελ Τελ Αβίβ vs Ρεάλ Μαδρίτης

Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 στο Game 3 των playoffs της EuroLeague. Αυτή η νίκη μειώνει τη σειρά σε 2-1 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη παρουσίασε εξαιρετική απόδοση.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ είχε επιμέρους σκορ 29-7 μέχρι τα μέσα της τρίτης περιόδου. Η Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε πίσω με διψήφια διαφορά στο 15ο λεπτό.

Ο Ελάιτζα Μπράιαντ ήταν καθοριστικός, σημειώνοντας 19 πόντους, μαζί με 9 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Η ομάδα είχε 23/44 δίποντα και 4/18 τρίποντα.

Από την άλλη, η Ρεάλ είχε 13/29 δίποντα και 12/36 τρίποντα. Ο τραυματισμός του Γκαρούμπα στο 1’22” πριν το τέλος του α΄ μέρους ανησύχησε τους φιλάθλους.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί ξανά τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 4 την Πέμπτη (7/5, 21:00) στο Μπότεβγκραντ. Η ομάδα έχει δείξει ότι δεν θα παραδοθεί εύκολα στη σειρά αυτή.