Ολυμπιακός – Μονακό σκορ: 82-105

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague με εντυπωσιακή νίκη 82-105 επί της Μονακό, κάνοντας το 3-0 στη σειρά. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί την πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Final Four.

Η Μονακό μπήκε δυναμικά στον αγώνα και πήρε προβάδισμα 7-0. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός αντέτεινε γρήγορα, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με σκορ 17-26. Στη συνέχεια, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε, φτάνοντας να προηγηθεί με 40-61 στο ημίχρονο.

Στατιστικά του αγώνα:

Ο Ολυμπιακός σημείωσε 82 πόντους.

Η Μονακό σημείωσε 105 πόντους.

Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο κορυφαίος παίκτης με 22 πόντους.

Ο Τόμας Γουόκαπ πρόσθεσε 14 πόντους, εκ των οποίων οι 12 από τρίποντα (4/5).

Ο Ολυμπιακός είχε 18 ασίστ και κυριάρχησε στα ριμπάουντ με 25-37.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105. Ο Ολυμπιακός έδειξε εξαιρετική ευστοχία από την περιφέρεια με ποσοστό 54.5%.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε εισιτήριο για το Final Four που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ. Τώρα περιμένει τον αντίπαλό του από τη σειρά Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις.