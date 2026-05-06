Η φράση «Κρήτη ΟΦΗ» χαράχτηκε στους ηφαιστειακούς βράχους του Σαρακήνικου, προκαλώντας απογοήτευση και ζημιά σε ένα φυσικό τοπίο διεθνούς φήμης. Το Σαρακήνικο είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές και πολυφωτογραφημένες παραλίες της Ελλάδας.

Στατιστικά στοιχεία:

Η Κρήτη εμφανίζει μείωση εισπράξεων 5% παρά την αύξηση επισκέψεων.

Η μέση διάρκεια παραμονής (ΜΔΠ) είναι 6,1 διανυκτερεύσεις, μειωμένη κατά 17,2% από το 2019.

Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη (ΜΚΔ) ανέρχεται στα 595 ευρώ.

Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει με πληρότητες που αγγίζουν το 70% για τον Μάιο.

Η Αττική συγκεντρώνει το 54% της συνολικής αύξησης εισπράξεων το 2025.

Ο Γιώργος Πελεκανάκης δήλωσε: “Πολλά θα εξαρτηθούν από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, όπου θα κορυφωθεί η προσέλευση.” Η τουριστική αγορά αντιμετωπίζει προκλήσεις. Ο αρχικός σκοπός είναι να περιοριστούν οι απώλειες που θα μπορούσε να προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η αγάπη για μια ομάδα ή για έναν τόπο δεν μπορεί να εκφράζεται με καταστροφή δημόσιων και φυσικών χώρων. Οι χιλιάδες Μικρασιάτες πρόσφυγες ήρθαν στην Κρήτη μετά την Καταστροφή του 1922, προσθέτοντας ιστορικό βάθος στην περιοχή.

Ενώ οι αριθμοί δείχνουν μια ανησυχητική τάση, οι παραθεριστές συνεχίζουν να επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους. Οι ελπίδες για ανάκαμψη παραμένουν ζωντανές καθώς η τουριστική σεζόν εξελίσσεται.