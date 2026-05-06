Ο Νίκος Συρίγος εκφράζει δημόσια τη διαφωνία του με τον Γιώργο Λιάγκα, αναφέροντας ότι οι συγγνώμες του έχουν γίνει ανέκδοτο. Σε συνέντευξή του στο The 2Night Show την Τρίτη 5 Μαΐου, δήλωσε: «Δε θα μπορούσα να συνυπάρξω με τον Λιάγκα ποτέ».

Ο Νίκος Συρίγος μεγάλωσε την κόρη της πρώτης του συζύγου από 13 μηνών. Η κόρη του, Εύα, είναι το μεγαλύτερο παράσημο της ζωής του. Ο Συρίγος είπε: «Η Εύα είναι το μεγαλύτερο παράσημο της ζωής μου».

Επιπλέον, εργάζεται στην εκπομπή “Χαμογέλα και Πάλι!” για πέντε χρόνια. Αναφέρθηκε θετικά στη Σίσσυ Χρηστίδου για την ελευθερία που του προσέφερε στην εργασία τους, λέγοντας: «Η Σίσσυ σου δίνει απλόχερα ελευθερία».

Ο Νίκος Συρίγος χαρακτήρισε τον Ανδρέα Μικρούτσικο «δάσκαλο» της τηλεόρασης. Τόνισε επίσης ότι η πατρική σχέση του με την Εύα χτίστηκε με αγάπη και επιλογή.

Αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο που η δημοσιογραφία και η τηλεόραση αντιμετωπίζουν προκλήσεις σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και τη συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών στον κλάδο.