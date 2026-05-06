Γαστούνη: Εμπρησμός στο νέο περίπτερο

Μια φωτιά κατέστρεψε το νέο κατάστημα του περιπτερά στη Γαστούνη, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια. Το περιστατικό συνέβη στις 6 Μαΐου 2026, όταν οι δράστες έσπασαν τη γυάλινη είσοδο και έβαλαν φωτιά σε μια παλέτα. Η φωτιά ξέσπασε περασμένες 4:00 τα ξημερώματα.

Η αστυνομία προχώρησε σε οκτώ προσαγωγές για τον εμπρησμό του μαγαζιού. Ο Χρήστος Σαμψώνης, ιδιοκτήτης του καταστήματος, δήλωσε ότι νιώθει στοχοποιημένος. Είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού πριν από δύο μήνες από ομάδα 20 ατόμων.

Το κατάστημα ήταν σχεδόν έτοιμο να ανοίξει σε πέντε ημέρες. Ο Μανώλης Θεοδωρακόπουλος, συνεργάτης του Σαμψώνη, είπε: «Δυστυχώς έχουμε βάλει το κεφάλι μας στο χαντάκι και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα». Η φωτιά έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβο και ανασφάλεια λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους.