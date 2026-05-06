Ανδρομάχη: Η αμηχανία στην πρώτη επίσκεψη στο σπίτι του Γιώργου Λιβάνη

6 Μαΐου, 2026
Η Ανδρομάχη αποκάλυψε ότι υπήρχε μεγάλη αμηχανία όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά το σπίτι του Γιώργου Λιβάνη. Η τραγουδίστρια και ο Γιώργος γνωρίστηκαν το 2018 στο Fantasia και αρχικά είχαν φιλική σχέση.

Η Ανδρομάχη είναι μητέρα ενός γιου, ο οποίος είναι 19 μηνών. Η ίδια δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, κέρδισε 20 κιλά. Παρά τις προκλήσεις, δεν αγχώθηκε καθόλου.

«Δεν αγχώνομαι γενικά για τίποτα, γενικά το απολαύσαμε», είπε η Ανδρομάχη. Η μητρότητα, όπως είπε, είναι κάτι υπέροχο που σε γεμίζει διαφορετικά.

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης παντρεύτηκαν και η τραγουδίστρια εξέφρασε την επιθυμία να αποκτήσει και δεύτερο παιδί. «Η μητρότητα είναι υπέροχη, σε γεμίζει πάρα πολύ διαφορετικά», πρόσθεσε.

Η καριέρα της Ανδρομάχης βρίσκεται σε ανοδική τροχιά τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε να δουλεύει ξανά 2.5 μήνες μετά τη γέννα. Στις 18 Αυγούστου συμπληρώνουν τρία χρόνια σχέσης με τον Γιώργο.

