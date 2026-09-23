Ο Χάρι Κέιν είναι Άγγλος ποδοσφαιριστής, επιθετικός της γερμανικής ομάδας Μπάγερν Μονάχου και αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει περάσει από την ομάδα νέων Ridgeway Rovers έως το να γίνει ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς της χώρας του.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τη βιογραφία του Χάρι Κέιν, συζητώντας την εκπαίδευσή του, τα πρώτα του χρόνια στο ποδόσφαιρο, τους γονείς του και τον μεγαλύτερο αδελφό του, Τσάρλι. Θα εστιάσουμε επίσης στην προσωπική του ζωή, την καριέρα του σε συλλόγους και τις επιδόσεις του με την Αγγλία.

Full name Harry Edward Kane Date of birth 28 July 1993 Age 33 Height 6 ft 2 in (1.88 m) Weight 86 kg Nationality English Place of birth Leytonstone, London, England Place of residence Grünwald, Munich, Bavaria, Germany London, England Education Larkswood Primary Academy Chingford Foundation School Occupations Professional footballer Years active From 1999 to the present day Position Striker Current team Bayern Munich Contract Until 30 June 2027 Number 9 Stronger foot Right Parents Father Patrick Kane Mother Kim Kane Brother Charlie Kane Wife Katie Kane (Goodland) Children Ivy Jane (2017) Vivienne Jane (2018) Louis Harry (2020) Henry Edward (2023) Salary at Bayern Munich 25 million euros per year before tax Official website https://harrykane.com/

Βιογραφία

Ο Χάρι Έντγουαρντ Κέιν γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1993 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Whipps Cross στο Λέιτονστον. Η οικογένειά του ζούσε αρχικά στο Γουόλθαμστοου, πριν μετακομίσει στο Τσίνγκφορντ, όπου ο μελλοντικός ποδοσφαιριστής πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας.

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Ο αθλητισμός μπήκε στη ζωή του Κέιν πολύ νωρίς. Σε ηλικία μόλις πέντε ετών, ο Χάρι έγραψε τα εξής για ένα σχολικό έργο:

Μπορώ να σέρνομαι / Μπορώ να κλαίω / Μπορώ να κολυμπώ / Θέλω να παίξω ποδόσφαιρο.

Εκπαίδευση

Ως παιδί, ο Χάρι Κέιν παρακολούθησε την Ακαδημία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Larkswood μέχρι το 2004. Στη συνέχεια, συνέχισε τις σπουδές του στο Σχολείο Ιδρύματος Chingford. Αυτό το σχολείο είναι επίσης γνωστό ότι το είχε παρακολουθήσει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ενδιαφέρον είναι ότι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ όχι μόνο είχε φοιτήσει στο ίδιο σχολείο, αλλά το επισκέφθηκε και το 2005, όταν ο Κέιν ήταν 11 ετών. Υπάρχει μια διάσημη ιστορική φωτογραφία που δείχνει τον νεαρό Χάρι Κέιν να στέκεται δίπλα στον Μπέκαμ και σε ένα κορίτσι ονόματι Κέιτι Γκούντλαντ (η οποία αργότερα έγινε η σύζυγος του Κέιν).

Τα σχολικά χρόνια του Κέιν συνδέθηκαν στενά με το ποδόσφαιρο. Σε ηλικία 6 ετών, άρχισε να παίζει για τους Ridgeway Rovers, και στα 8 του είχε ενταχθεί στην ακαδημία της Άρσεναλ. Μετά από μια σύντομη παραμονή στο σύστημα του συλλόγου, επέστρεψε στην τοπική του ομάδα, πριν συνεχίσει την ποδοσφαιρική του εκπαίδευση στη Γουότφορντ και την Τότεναμ Χότσπερ.

Στην Τότεναμ, ο Κέιν δεν θεωρούνταν αρχικά ως μελλοντικός επιθετικός. Έπαιζε στη μεσαία γραμμή, και οι προπονητές σταδιακά άλλαξαν τον ρόλο του στο γήπεδο. Στη νεότητά του, ο Κέιν δεν ξεχώριζε για τη σωματική του δύναμη ή την ταχύτητά του, αλλά δούλευε συνεχώς στην τεχνική του και σε άλλες πτυχές του παιχνιδιού του. Με την πάροδο του χρόνου, υπήρξε μια εμφανής σωματική μεταμόρφωση, μετά την οποία ο Κέιν έγινε ψηλότερος και πιο δυνατός. Παράλληλα με τις τακτικές προπονήσεις του, συμμετείχε σε εντατική ποδοσφαιρική εκπαίδευση σε πολλές ακαδημίες, καθιερώνοντας σταδιακά τη θέση του στο γήπεδο.

Γονείς

Οι γονείς του Χάρι Κέιν είναι η Κιμ Κέιν (το γένος Χογκ) και ο Πάτρικ Κέιν. Ο ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στο Λονδίνο, ενώ ο πατέρας του έχει ιρλανδική καταγωγή, καθώς έχει γεννηθεί στη Γαλway. Χάρη στον πατέρα του, ο Κέιν είχε τη δυνατότητα να εκπροσωπήσει τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας σε διεθνές επίπεδο, αλλά αποφάσισε να αγωνιστεί για την Αγγλία, καταλήγοντας να γίνει αρχηγός της εθνικής ομάδας.

Ο Χάρι έχει αναφερθεί πολλές φορές στην επιρροή της οικογένειάς του στην αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή, οι αθλητικές του ικανότητες μπορεί να προέρχονται από την πλευρά της μητέρας του. Έχει δηλώσει ότι ο παππούς του από τη μεριά της μητέρας του, Έρικ Χογκ, έπαιζε ποδόσφαιρο σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν ελαφρές συζητήσεις στην οικογένεια Κέιν σχετικά με το ποιος ακριβώς είχε κληρονομήσει τα αθλητικά ταλέντα του μελλοντικού ποδοσφαιριστή:

Νομίζω ότι τα αθλητικά γονίδια προέρχονται από την πλευρά της μητέρας μου, αν και το θέμα είναι μια καυτή συζήτηση στην οικογένεια Κέιν. Ο μπαμπάς πιθανόν να μην του αρέσει που το λέω αυτό, αλλά πιστεύω ότι ο παππούς Έρικ από τη μεριά της μητέρας μου ήταν αρκετά καλός ποδοσφαιριστής και έπαιξε σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Οι γονείς του Χάρι Κέιν, Κιμ και Πάτρικ, είναι οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές του. Παρίστανται τακτικά στα πιο σημαντικά του παιχνίδια και σε επίσημες τελετές.

Αδελφός

Ο Χάρι Κέιν έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Τσάρλι Κέιν. Μαζί μεγάλωσαν στο Λονδίνο. Σύμφωνα με τον Χάρι, περνούσε πολύ χρόνο παίζοντας ποδόσφαιρο με τον αδελφό του και τον πατέρα του.

Ο Τσάρλι αργότερα έγινε συνεργάτης του Χάρι. Από το 2018, λειτουργεί ως ατζέντης του Χάρι, διαχειριζόμενος τις επιχειρηματικές και εμπορικές του υποθέσεις. Ο Τσάρλι επιβλέπει τα έργα του Χάρι Κέιν, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών του εγχειρημάτων και της φιλανθρωπικής του δραστηριότητας.

Ο Χάρι Κέιν έχει επανειλημμένα τονίσει τη σημασία της οικογένειας για την επιτυχία της αθλητικής του καριέρας. Στην περίπτωση του, η υποστήριξη των αγαπημένων του άρχισε πολύ πριν από τους πρώτους του αγώνες με την Τότεναμ και την Αγγλία. Στο Λονδίνο έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, και καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας, ο αδελφός του Τσάρλι παρέμεινε στο πλευρό του, αν και σε διαφορετικό ρόλο – όχι ως συμπαίκτης στην προπόνηση, αλλά ως εκπρόσωπός του και βοηθός σε επιχειρηματικά ζητήματα.

Ιδιωτική ζωή

Το 2023, μετά την μετακίνησή του στην Bayern Munich, ο Χάρι μετέβη στη Γερμανία μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά του. Ο Κέιν περιγράφει τη μετακόμισή του στην Bayern Munich ως ένα σημαντικό κεφάλαιο όχι μόνο στην επαγγελματική του ζωή, αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Ο ίδιος ο Χάρι έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η μετακόμιση στο εξωτερικό βοήθησε αυτόν και τους αγαπημένους του να βγουν από τη “ζώνη άνεσής” τους, να ζήσουν μια νέα κουλτούρα και να γίνουν ακόμα πιο κοντά. Για παράδειγμα, έχει γίνει παράδοση για την οικογένεια να παρακολουθεί το διάσημο Oktoberfest του Μονάχου ντυμένοι με παραδοσιακές βαυαρικές στολές.

Δημοσίευση από τον Χάρι Κέιν (@harrykane)

Σύζυγος

Ο Χάρι Κέιν γνώρισε τη μελλοντική του σύζυγο, Κέιτι Γκούντλαντ, όταν ήταν παιδιά. Πήγαν μαζί σχολείο και παρέμειναν κοντά για πολλά χρόνια, μέχρι που η καριέρα του Κέιν άρχισε σταδιακά να φτάνει σε διεθνές επίπεδο. Σε μια συνέντευξη, ο ποδοσφαιριστής εξήγησε ότι η Κέιτι είχε, στην πραγματικότητα, παρακολουθήσει ολόκληρη τη διαδρομή του από το νεανικό ποδόσφαιρο μέχρι την πορεία του στην Τότεναμ και την Εθνική Αγγλίας.

Το 2017, ο Κέιν έκανε πρόταση γάμου στην σύντροφό του, και τον Ιούνιο του 2019, το ζευγάρι παντρεύτηκε.

Η οικογένεια προσπαθεί να αποφεύγει την υπερβολική δημοσιότητα. Ταυτόχρονα, ο Χάρι και η Κέιτι συνεργάζονται σε φιλανθρωπικά έργα μέσω του Ιδρύματος Χάρι Κέιν (HKF), το οποίο ιδρύθηκε το 2022. Συγγράψαν από κοινού τα εκπαιδευτικά υλικά Healthy Minds, που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Bounce Forward. Το πρόγραμμα βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν ανθεκτικότητα, να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις αποτυχίες και να μιλούν για την ψυχική τους ευημερία.

Παιδιά

Ο Χάρι Κέιν και η Κέιτι Γκούντλαντ έχουν τέσσερα παιδιά: δύο κόρες και δύο γιους. Η μεγαλύτερη κόρη τους, Ίβυ Τζέιν Κέιν, γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2017. Τον Αύγουστο του 2018, γεννήθηκε η δεύτερη κόρη τους, Βιβιέν Τζέιν Κέιν.

Τον Δεκέμβριο του 2020, ήρθε στον κόσμο ο πρώτος γιος του ζευγαριού, Λούις Χάρι Κέιν. Ο δεύτερος γιος τους, Χένρι Έντγουαρντ Κέιν, γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου 2023. Το τέταρτο παιδί του ποδοσφαιριστή γεννήθηκε μετά την μετακόμιση του Κέιν στη Γερμανία. Τότε, ο Χάρι μόλις είχε ξεκινήσει την πρώτη του σεζόν στην Μπάγερν Μονάχου.

Επαγγελματική καριέρα

Η επαγγελματική καριέρα του Χάρι Κέιν ξεκίνησε στην Τότεναμ Χότσπερ, όμως πριν γίνει ο βασικός επιθετικός της ομάδας, χρειάστηκε να παραχωρηθεί δανεικός πολλές φορές.

Ως νεαρός, αγωνίστηκε για τους Ρίντγκεγουεϊ Ρόβερς, πέρασε κάποιο διάστημα στην ακαδημία της Άρσεναλ και εντάχθηκε στην Τότεναμ Χότσπερ το 2004. Τον Ιανουάριο του 2011, ο Κέιν έκανε την πρώτη του δανεική μεταγραφή σε επαγγελματικό επίπεδο – στη Λέιτον Όριεντ. Ακολούθησαν δανεισμοί σε Μίλγουολ, Νόριτς Σίτι και Λέστερ Σίτι. Ο ίδιος ο παίκτης σημείωσε αργότερα ότι αυτή η εμπειρία ήταν καθοριστική για την προσαρμογή του στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και την ενδυνάμωσή του ως παίκτη.

Καριέρα σε συλλόγους

Στην Τότεναμ Χότσπερ, ο Κέιν προχώρησε σταδιακά από νεαρός παίκτης σε κύριο επιθετικό της ομάδας. Σημείωσε το πρώτο του γκολ στην Premier League κατά την περίοδο 2013/14, αλλά η επόμενη σεζόν ήταν αυτή που πραγματικά καθόρισε την καριέρα του. Στην περίοδο 2014/15, πέτυχε 21 γκολ και αναδείχθηκε PFA Young Player of the Year.

Κατά τις περιόδους 2015/16, 2016/17 και 2020/21, ο Κέιν ήταν ο πρώτος σκόρερ της Premier League. Στην περίοδο 2020/21, όχι μόνο σημείωσε 23 γκολ, αλλά παρείχε και 14 ασίστ, γινόμενος ο κορυφαίος παροχέας ασίστ της λίγκας. Ο Κέιν έχει πραγματοποιήσει 435 επίσημες εμφανίσεις με την Τότεναμ Χότσπερ και έχει σκοράρει 280 γκολ, καθιστώντας τον τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

Δημοσίευση από τον Χάρι Κέιν (@harrykane)

Το 2019, ο Κέιν έφτασε στον τελικό του UEFA Champions League με την Τότεναμ Χότσπερ. Στον τελικό, ο αγγλικός σύλλογος ηττήθηκε 0–2 από τη Λίβερπουλ. Αυτός ο τελικός ήταν η πρώτη εμφάνιση της Τότεναμ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Τον Αύγουστο του 2023, ο Κέιν υπέγραψε με την Μπάγερν Μονάχου. Το ποσό της μεταγραφής ανήλθε σε 100 εκατομμύρια ευρώ συν 10 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους με τη μορφή μεταγραφικών αμοιβών, και το συμβόλαιό του ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027.

Στην πρώτη του σεζόν στη Γερμανία, σημείωσε 36 γκολ στη Bundesliga και κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Χρυσό Παπούτσι. Ο Κέιν συνέχισε να κερδίζει το πρώτο σημαντικό τρόπαιο της καριέρας του την επόμενη σεζόν – η Μπάγερν Μονάχου στέφθηκε πρωταθλήτρια Γερμανίας το 2025.

Η περίοδος 2025/26 αποδείχθηκε ιδιαίτερα παραγωγική για τον Κέιν.

Για την Μπάγερν Μονάχου, σημείωσε 61 γκολ σε 51 επίσημους αγώνες: 36 στη Bundesliga, 14 στο UEFA Champions League και 10 στο DFB-Pokal.

Η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε τη Bundesliga και το DFB-Pokal. Ο ίδιος ο Κέιν ήταν ο πρώτος σκόρερ της Bundesliga για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και κέρδισε το δεύτερο Ευρωπαϊκό Χρυσό Παπούτσι.

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, ο Κέιν σημείωσε δύο γκολ σε νίκη 7–0 επί της Ένωσης Βερολίνου, καθιστώντας τον τον ταχύτερο παίκτη που φτάνει το όριο των 100 γκολ στη Bundesliga.

Δημοσίευση από την FC Bayern (@fcbayern)

Εθνική ομάδα

Ο Κέιν πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την Αγγλία στις 27 Μαρτίου 2015 σε αγώνα εναντίον της Λιθουανίας. Μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο γήπεδο. Από τότε, ο Κέιν είναι ο πρώτος επιθετικός της ομάδας.

Το 2017, οδήγησε την Αγγλία στο γήπεδο ως αρχηγός για πρώτη φορά και έγινε μόνιμος αρχηγός πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2018.

Η πρώτη σημαντική διοργάνωση του Κέιν με την εθνική ομάδα ήταν το UEFA Euro 2016. Ωστόσο, η πιο αξέχαστη διεθνής του εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2018. Ο Κέιν σημείωσε έξι γκολ και κέρδισε το Χρυσό Παπούτσι ως ο κορυφαίος σκόρερ της διοργάνωσης. Η Αγγλία έφτασε στα ημιτελικά, όπου ηττήθηκε από την Κροατία, και στη συνέχεια ηττήθηκε από το Βέλγιο στον αγώνα για την τρίτη θέση.

Στο UEFA Euro 2020, ο Κέιν οδήγησε την Αγγλία στον τελικό, όπου η ομάδα ηττήθηκε από την Ιταλία στα πέναλτι. Στο UEFA Euro 2024, η εθνική ομάδα της Αγγλίας έφτασε ξανά στον τελικό, αλλά ηττήθηκε 1–2 από την Ισπανία. Ο Κέιν μοιράστηκε τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ της διοργάνωσης.

Το 2023, έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της ανδρικής εθνικής ομάδας της Αγγλίας, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Γουέιν Ρούνεϊ. Τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Κέιν πραγματοποίησε την 100η εμφάνιση του με την εθνική ομάδα, σκοράροντας δύο γκολ εναντίον της Φινλανδίας σε αυτόν τον αγώνα.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 αποδείχθηκε άλλη μια παραγωγική διοργάνωση για τον Κέιν. Σκόραρε έξι γκολ, φέρνοντας το σύνολο των γκολ του στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε 14. Στην αρχή της διοργάνωσης, ο Κέιν ισοφάρισε το ρεκόρ σκόρερ του Γκάρι Λίνεκερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, πριν το ξεπεράσει. Ο Κέιν είναι τώρα ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Αγγλίας στα Παγκόσμια Κύπελλα.

Στην ίδια διοργάνωση, η Αγγλία κατέκτησε την τρίτη θέση, νικώντας τη Γαλλία 6–4 στον αγώνα για την τρίτη θέση. Για την εθνική ομάδα, αυτό ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα σε Παγκόσμιο Κύπελλο από τη νίκη τους το 1966. Ο Κέιν ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με έξι γκολ.

Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, ο Κέιν έχει 121 συμμετοχές και 85 γκολ με την Αγγλία στο ενεργητικό του. Παραμένει ο αρχηγός της ομάδας και ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της.

Following the 2026 World Cup, Kane has 121 caps and 85 goals for England to his name. He remains the team’s captain and its all-time leading goalscorer.

Το Ballon d’Or 2026

Το 2026, ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε ανάμεσα στους 30 υποψηφίους για το Ballon d’Or (Χρυσή Μπάλα). Η υποψηφιότητά του για αυτό το διακεκριμένο βραβείο οφείλεται κυρίως στις επιδόσεις του κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26: 61 γκολ με την Μπάγερν Μονάχου, δύο τρόπαια συλλόγου και 12 γκολ με την εθνική Αγγλίας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Συνολικά, ο Κέιν σημείωσε 73 γκολ σε 65 αγώνες για την Μπάγερν Μονάχου και την εθνική ομάδα.

Η τελετή θα διεξαχθεί στις 26 Οκτωβρίου 2026 στο θέατρο Palladium του Λονδίνου.

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FAQ

Πόσων ετών είναι ο Χάρι Κέιν; Ο Χάρι Κέιν γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1993. Είναι 33 ετών.

Πού μένει ο Χάρι Κέιν; Από την ένταξή του στην Μπάγερν Μονάχου το 2023, ο Χάρι Κέιν διαμένει στη Γερμανία με την οικογένειά του.

Σε ποιον σύλλογο αγωνίζεται ο Χάρι Κέιν; Ο Χάρι Κέιν αγωνίζεται στην Μπάγερν Μονάχου ως επιθετικός.

Ποια είναι η σύζυγός του; Η σύζυγος του Χάρι Κέιν ονομάζεται Κέιτι Κέιν (Γκούντλαντ). Γνωρίζονται από τα σχολικά τους χρόνια και παντρεύτηκαν το 2019.

Έχει παιδιά ο Χάρι Κέιν; Ναι. Ο Χάρι και η Κέιτι Κέιν έχουν τέσσερα παιδιά – δύο κόρες και δύο γιους.