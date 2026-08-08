Πριγκιπάτο Στάδιο

Το Principality Stadium είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα στη Μεγάλη Βρετανία. Σε όρους δημοτικότητας, μπορεί να συγκριθεί με το Wembley Stadium. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά αυτής της αθλητικής εγκατάστασης, την τοποθεσία της, τις εκδηλώσεις που φιλοξενούνται εκεί και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Name Principality Stadium (until 2016 — Millennium Stadium) Country United Kingdom Coordinates 51°28′41″N 3°10′57″W Address Westgate Street, Cardiff, Wales, CF10 1NS Opening date 26 June 1999 Owner and operator Welsh Rugby Union Field dimensions 120 x 79 m Capacity 73,931 Record attendance 74,645 (Wales v Ireland match, 2009) Construction cost £105 million Architect Bligh Lobb Sports Architecture

Ιστορία του Σταδίου Principality

Η κατασκευή του Σταδίου Principality πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1997 και 1999. Το στάδιο χτίστηκε σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ράγκμπι, το οποίο διεξήχθη στη Μεγάλη Βρετανία το 1999.

Η αθλητική αρένα διαθέτει 73,931 θέσεις για την παρακολούθηση αγώνων ράγκμπι και ποδοσφαίρου, ενώ για αγώνες πυγμαχίας έχει 78,000 θέσεις.

Το στάδιο διαθέτει πλήρως αναδιπλούμενη οροφή, μετατρέποντάς το σε μια πολυλειτουργική εγκατάσταση. Είναι η έδρα της εθνικής ομάδας ράγκμπι της Ουαλίας και φιλοξενεί τους αγώνες και τις προπονήσεις της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου.

Η οροφή προστατεύει τους θεατές και τους παίκτες από τις κακές καιρικές συνθήκες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Σταδίου Principality είναι ο ευέλικτος σχεδιασμός του: ένα σύστημα διαχωριστικών επιτρέπει την προσαρμογή της χωρητικότητας της αρένας από 10,000 έως 74,500 θέσεις.

Κάθε επίπεδο του σταδίου είναι ασφαλώς προστατευμένο, ενώ ο αγωνιστικός χώρος είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένο σύστημα άρδευσης και αποχέτευσης. Η αρένα, με τέσσερις γήπεδα μήκους 90 μέτρων, μπορεί να φιλοξενήσει μια ευρεία ποικιλία εκδηλώσεων και είναι ορατή από διάφορα σημεία της πόλης.

Ο αγωνιστικός χώρος καλύπτεται με ένα μείγμα φυσικού και τεχνητού χλοοτάπητα, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τη συντήρηση.

Ο πρώτος σημαντικός αγώνας στο στάδιο ήταν μεταξύ των εθνικών ομάδων ράγκμπι της Ουαλίας και της Νότιας Αφρικής το 1999. Η Ουαλία κέρδισε με σκορ 29–19, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη επί της Νότιας Αφρικής στην ιστορία του ουαλικού ράγκμπι.

Η νέα αρένα κατασκευάστηκε στον χώρο της παλιάς, η οποία δεν ήταν αρκετά μεγάλη, καθώς μπορούσε να φιλοξενήσει μόνο 53,000 θεατές.

Το 2016, το όνομα του σταδίου άλλαξε σε Principality Stadium για λόγους χορηγίας.

Πού βρίσκεται το Στάδιο Principality;

Το Στάδιο Principality, που παλαιότερα ονομαζόταν Στάδιο Millennium, βρίσκεται στην Καρντίφ, Ουαλία, στη διεύθυνση Westgate Street, Cardiff, CF10 1NS. Είναι τοποθετημένο στο κεντρικό τμήμα της πόλης, γεγονός που εξασφαλίζει καλή προσβασιμότητα στα μέσα μεταφοράς.

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Cardiff Central απέχει 5 λεπτά με τα πόδια από την αθλητική αρένα, ενώ υπάρχουν αρκετές διαδρομές λεωφορείων και χώροι στάθμευσης στην ίδια περιοχή.

Σχέδιο καθισμάτων του Σταδίου Πριγκιπάτου

Πριν την αγορά εισιτηρίων για εκδηλώσεις στο Στάδιο Πριγκιπάτου, είναι καλό να εξοικειωθείτε με το σχέδιο καθισμάτων. Η αρένα διαθέτει τέσσερις κύριες κερκίδες: Βόρεια, Νότια, Ανατολική και Δυτική.

Η περιοχή για όρθιους κατά τη διάρκεια των συναυλιών βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τη σκηνή. Αυτό επιτρέπει στους θεατές να παρακολουθούν τις παραστάσεις από πολύ κοντά.

Ο αγωνιστικός χώρος περιβάλλεται από τμήματα καθισμάτων, που είναι διαχωρισμένα σε κατώτερα, μεσαία και ανώτερα επίπεδα.

Τα μπλοκ καθισμάτων στην αρένα αριθμούνται ως εξής:

Κοντά στον αγωνιστικό χώρο — από L1 στην βορειοανατολική γωνία έως L42.

Δεύτερη κερκίδα — από M1 στην βορειοανατολική γωνία έως M38 στην βορειοδυτική γωνία.

Βόρεια κερκίδα — από N1 έως N4.

Άνω επίπεδο — από U1 στην βορειοανατολική γωνία έως U38 στην βορειοδυτική γωνία και N1–N4 στην Βόρεια κερκίδα.

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για την υποδομή της αθλητικής εγκατάστασης, μπορείτε πάντα να εγγραφείτε για μια ξενάγηση. Οι επισκέπτες προσφέρονται πίσω από τις σκηνές ξεναγήσεις, κατά τις οποίες μπορούν να επισκεφθούν τη σήραγγα των παικτών, τα αποδυτήρια και άλλες εγκαταστάσεις.

Δραστηριότητες στο Principality Stadium

Το στάδιο έχει φιλοξενήσει σημαντικές εκδηλώσεις όπως ο τελικός του UEFA Champions League το 2017, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, καθώς και συναυλίες παγκοσμίου φήμης καλλιτεχνών όπως η Beyoncé, η Taylor Swift και οι U2.

Κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι το 1999, το στάδιο φιλοξένησε κρίσιμους αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του τελικού.

Η αθλητική εγκατάσταση φιλοξένησε:

τους τελικούς του FA Cup (από το 2001 έως το 2006) κατά την ανακατασκευή του Wembley Stadium;

ποδοσφαιρικούς αγώνες κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012;

τους τελικούς του League Cup και τα play-offs της Football League ενώ το Wembley Stadium ήταν υπό ανακαίνιση.

Πολλές σημαντικές εκδηλώσεις προγραμματίζονται για το στάδιο στο δεύτερο μισό του 2025.

9 Νοεμβρίου — αγώνας Ουαλίας εναντίον Αργεντινής στο πλαίσιο της Quilter Nations Series.

15 Νοεμβρίου — αγώνας Ουαλίας εναντίον Ιαπωνίας;

22 Νοεμβρίου — αγώνας Ουαλίας εναντίον Νέας Ζηλανδίας.

Το 2026, το Principality Stadium θα φιλοξενήσει συναυλία της περιοδείας M72 της Metallica (28 Ιουνίου), καθώς και των Gojira και Knocked Loose.

Ουαλία εναντίον Γαλλίας Six Nations 2026 — 15 Φεβρουαρίου, 15:10.

Ουαλία εναντίον Σκωτίας Six Nations 2026 — 21 Φεβρουαρίου, 14:10.

Ουαλία εναντίον Ιταλίας Six Nations 2026 — 14 Μαρτίου, 16:40.

https://www.youtube.com/watch?v=HVNrNFGe4Gg Oasis Principality Stadium

Προηγούμενες εκδηλώσεις:

Catfish and the Bottlemen — 1 Αυγούστου 2025.

Kendrick Lamar και SZA — 19 Ιουλίου 2025.

Stereophonics — 11 και 12 Ιουλίου 2025.

Πώς να φτάσετε στο Principality Stadium;

Μπορείτε να φτάσετε στο Principality Stadium με τρένο, λεωφορείο ή αυτοκίνητο. Επιλέξτε τον πιο βολικό τρόπο για να ταξιδέψετε.

Principality Stadium parking

Με τρένο (πλησιέστεροι σιδηροδρομικοί σταθμοί)

Το Principality Stadium βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Cardiff Central. Υπάρχει απευθείας τρένο από το Λονδίνο που λειτουργεί από την Great Western Railway (GWR). Αναχωρεί από τον Σταθμό Paddington του Λονδίνου και σταματά στο CDF.

Ο εκτιμώμενος χρόνος ταξιδιού είναι 1 ώρα και 50 λεπτά.

Ο πλησιέστερος σταθμός στο γήπεδο είναι ο Cardiff Central, που απέχει 5 λεπτά με τα πόδια από την αθλητική αρένα.

Η απόσταση μεταξύ του σταθμού Cardiff Queen Street και του γηπέδου μπορεί να διανυθεί σε περίπου 15 λεπτά με τα πόδια. Εξυπηρετεί τοπικές σιδηροδρομικές διαδρομές στην Κάρντιφ και τις κοιλάδες της Νότιας Ουαλίας.

Μέσω υπόγειου

Αφού βγείτε από τον σταθμό Cardiff Central, ακολουθήστε μία από τις παρακάτω διαδρομές:

Για τις πύλες 5, 6 και 7, αφού βγείτε από την κύρια είσοδο στη βόρεια πλευρά του σταθμού, στρίψτε αριστερά στην οδό Wood.

Για τις πύλες 4, 3, 2 — προχωρήστε ευθεία στην οδό Wood μέχρι την οδό Westgate, και στη συνέχεια συνεχίστε προς την πύλη 1 στην οδό Castle.

Με λεωφορείο

Οι κοντινότερες στάσεις λεωφορείων στο γήπεδο είναι οι Westgate Street και Wood Street. Από εκεί, η απόσταση μέχρι την αρένα είναι μόλις λίγα λεπτά με τα πόδια.

Με αυτοκίνητο

Το στάδιο απέχει 15 λεπτά από τον αυτοκινητόδρομο M4. Ακολουθήστε τον M4, στη συνέχεια στρίψτε στην A48 και συνεχίστε ακολουθώντας τις πινακίδες.

Δεν υπάρχει ειδικός χώρος στάθμευσης κοντά στο στάδιο, επομένως είναι προτιμότερο να προγραμματίσετε το ταξίδι σας εκ των προτέρων.

Πληροφορίες Επισκεπτών

Εξετάστε τις πληροφορίες για τους επισκέπτες πριν από την επίσκεψή σας στο Principality Stadium.

Ώρες λειτουργίας

Η αθλητική αρένα δεν έχει σταθερές ώρες λειτουργίας; λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που διεξάγονται εκεί, συμπεριλαμβανομένων ποδοσφαιρικών και ράγκμπι αγώνων καθώς και συναυλιών.

Οι ξεναγήσεις και οι επισκέψεις που προσφέρονται μέσω της Millennium Stadium Experience διεξάγονται συνήθως από τις 10:00 έως τις 17:00, αλλά το πρόγραμμα εξαρτάται από την εποχή και τις εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια σημαντικών εκδηλώσεων, ενδέχεται να ανασταλούν προσωρινά.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το στάδιο ανοίγει 1-2 ώρες πριν από την εκδήλωση και κλείνει μετά την ολοκλήρωσή της.

Πληροφορίες σχετικά με τις ώρες λειτουργίας του αθλητικού συγκροτήματος κατά τις ημερομηνίες αγώνων και συναυλιών μπορούν να βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα της αρένας.

Ξενοδοχεία στην περιοχή

Υπάρχουν αρκετά καλά ξενοδοχεία κοντά στο στάδιο όπου μπορείτε να διαμείνετε.

The Parkgate Hotel. Βρίσκεται 50 μέτρα από την αρένα και προσφέρει στους επισκέπτες μια ποικιλία υπηρεσιών: γυμναστήριο, βεράντα, εστιατόριο και μπαρ.

Central Studios βρίσκεται στο κέντρο του Cardiff, σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια από το Principality Stadium και το Cardiff Castle.

The Royal Hotel Cardiff απέχει 0.19 km από το Principality Stadium.

MRS Potts Hostel είναι 0.16 km μακριά από το Principality Stadium.

Crofts Hotel βρίσκεται 0.27 km από το κέντρο του Cardiff και 0.27 km από το Principality Stadium.

Χώρος Στάθμευσης

Δεν υπάρχει ιδιωτικός χώρος στάθμευσης στο στάδιο, αλλά υπάρχουν περιοχές κοντά όπου μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας. Μεγάλες θέσεις στάθμευσης βρίσκονται περίπου 10-15 λεπτά με τα πόδια. Τις ημέρες αγώνων και συναυλιών, το κόστος στάθμευσης κυμαίνεται μεταξύ £5 και £8.

Ο χώρος στάθμευσης Westgate Street, Cardiff, CF10 1DZ βρίσκεται απέναντι από το στάδιο. Διαθέτει 300 θέσεις, είναι ανοιχτός 24 ώρες το 24ωρο και έχει 4 θέσεις για άτομα με αναπηρία. Κοντά βρίσκονται το St. David’s Hall, το Castle Arcade, η Κεντρική Αγορά του Cardiff και το Ιστορικό Κάστρο του Cardiff.

Στοιχεία επικοινωνίας και ταχυδρομικός κωδικός

Διεύθυνση: Westgate Street, Cardiff, CF10 1NS.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Συχνές ερωτήσεις

Ποια είναι η χωρητικότητα του Σταδίου Principality;

Το Στάδιο Principality έχει χωρητικότητα 73,931. Το στάδιο διαθέτει τρία επίπεδα με επτά ορόφους, με το ανώτερο επίπεδο να φιλοξενεί 33,000 θεατές, το μεσαίο επίπεδο 18,000 και το κατώτερο επίπεδο 23,500.

Ποιό έτος ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Principality Stadium;

Το Principality Stadium κατασκευάστηκε το 1999.

Ποιες είναι οι διαστάσεις του Principality Stadium;

Η επιφάνεια του Principality Stadium (με σταθερή στέγη) είναι 26,862 m², ενώ με ανακλινόμενη στέγη ανέρχεται σε 8,960 m². Οι διαστάσεις του γηπέδου είναι 120 m × 79 m, και η αγωνιστική επιφάνεια είναι 9,480 m².

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του Principality Stadium;

Το Principality Stadium ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Κάρντιφ. Η αθλητική εγκατάσταση διαχειρίζεται από κοινού με την Ουαλική Ένωση Ράγκμπι, η οποία είναι ο κύριος φορέας με μακροχρόνια συμφωνία μίσθωσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Κάρντιφ κατέχει τη γη και την υποδομή, ενώ η WRU είναι υπεύθυνη για τη καθημερινή χρήση και τις εκδηλώσεις.

Πότε τελειώνουν οι συναυλίες στο Principality Stadium;

Οι συναυλίες στο Principality Stadium συνήθως ολοκληρώνονται μεταξύ 22:30 και 23:00. Ο ακριβής χρόνος λήξης εξαρτάται από τη μορφή της εκδήλωσης και τον αριθμό των καλλιτεχνών που συμμετέχουν. Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων τηρούν τους τοπικούς κανονισμούς θορύβου, επομένως οι παραστάσεις δεν διαρκούν πολύ αργά. Ο χρόνος λήξης μιας συγκεκριμένης εκδήλωσης αναγράφεται πάντα στο εισιτήριο και στην επίσημη ιστοσελίδα του σταδίου στο πρόγραμμα.