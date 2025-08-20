Μέτρα ΔΕΘ: Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Εισαγωγή στα μέτρα ΔΕΘ

Τα μέτρα ΔΕΘ (Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης) αποτελούν ένα σημαντικό θέμα για την οικονομία της Ελλάδας, καθώς αποτελούν την πλατφόρμα μέσω της οποίας παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην επιχειρηματική και καινοτόμο σκηνή της χώρας. Η ΔΕΘ διεξάγεται κάθε Σεπτέμβριο και συγκεντρώνει κυβερνητικούς αξιωματούχους, επιχειρηματίες και επισκέπτες από όλον τον κόσμο.

Μέτρα και Ανακοινώσεις 2023

Στην φετινή ΔΕΘ, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά μέτρων που στόχο έχουν την τόνωση της οικονομίας, με έμφαση στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ των βασικών μέτρων περιλαμβάνονται φορολογικές ελαφρύνσεις, επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη και καινοτομία, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Φορολογικές Ελαφρύνσεις

Μια από τις πιο αναμενόμενες ανακοινώσεις ήταν η μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις, που προγραμματίζεται να εφαρμοστεί από το 2024. Αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να ενισχύσει τη ρευστότητα των εταιρειών και να προσελκύσει νέες επενδύσεις.

Προγράμματα Επιδότησης

Επιπλέον, τα νέα προγράμματα επιδότησης για την ανάπτυξη τεχνολογιών και προϊόντων από ελληνικές επιχειρήσεις, θα δώσουν στους επιχειρηματίες τη δυνατότητα να αναπτύξουν προϊόντα που ανταγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο.

Σημασία των Μέτρων ΔΕΘ

Η σημασία των μέτρων που ανακοινώνονται στη ΔΕΘ είναι καθοριστική για τους προγραμματισμούς των επιχειρήσεων. Ήδη οι πρώτες αντιδράσεις από την επιχειρηματική κοινότητα είναι θετικές, με προσδοκίες για σημαντική αύξηση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας. Η ΔΕΘ, εκτός από μία εμπορική έκθεση, έχει εξελιχθεί σε έναν χώρο διαλόγου για την ανάπτυξη και σχέδιο επενδύσεων στην Ελλάδα.

Συμπεράσματα και Προβλέψεις

Καθώς τα μέτρα της ΔΕΘ επισημοποιούνται και αρχίζουν να εφαρμόζονται, οι επιχειρηματίες πρέπει να παραμείνουν ενημερωμένοι και να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους ανάλογα. Οι επόμενες μήνες θα είναι κρίσιμοι ώστε να διαπιστωθεί η απόδοση των μέτρων και η ικανότητα τους να ενισχύσουν την ελληνική οικονομία.